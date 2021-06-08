34-летняя певица Настя Каменских в черной пижаме с кружевами показала, как готовиться ко сну
Популярная исполнительница привыкла не только эпатировать публику своими появлениями на сцене в неприлично-открытых нарядах. Все чаще Каменских на отдыхе предстает в домашних образах.
В частности, в этот раз Каменских показала себя в спальне в красивой черной пижаме с кружевами на груди после того, как она снова набрала лишние килограммы.
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"На улице еще светло, а я уже ложусь спать. Меня все спрашивают, это правда, что вы так рано ложитесь? Это правда, потому что это молодость и это вообще все. Завтра на пробежечку", - сказала на видео Настя.
И уже утром опубликовала видео, как она с Потапом вся на спортивном бежит на утренней пробежке.
Ранее Каменских предстала в обтягивающих кожаных штанах, которые подчеркнули ее округлые бедра. Прозрачная кофта-сеточка открыла взору нижнее белье звезды. Образ дополнили массивные украшения и оригинальный пояс.
«Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?», - подписала фото Настя, предложив поклонникам поиграть в игру.
Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".
Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".
Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".
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