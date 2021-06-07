Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл у різних пікантних образах згадала, якою була раніше

Дуже часто Наомі показує архівні кадри, згадуючи, як виглядала в молодості і якою бунтаркою була на зйомках. За довгі роки роботи моделлю у зірки з'явилося досить багато друзів і колег, яких вона тепер з радістю вітає в Instagram.

Цього разу Наомі вирішила привітати Стівена Мейзеля, а також з нагоди поділилася кращими кадрами, які створив чоловік для неї. На них в самих різних образах ще молода супермодель блищала без найменшого збентеження. Приміряючи на себе відкриті вбрання, Кемпбелл в черговий раз змогла підкорити публіку.

"З днем народження! Я чітко пам'ятаю, як вперше зустріла вас в студії Apollo в грудні 86 року, таке світло справжньої душі, і ви залишилися таким скромним, чесним, вірним, навіть сором'язливим ... найбільший талант, ви виконуєте свою роботу з легкістю. Це ваш день, бажаю вам щастя!"- написала Наомі.

Фанати були підкорені роботами фотографа: "легендарний дует❤; з Днем Народження, Стівен❤️; щось ніколи не змінюється, як і красуня Наомі; вона тут така нахабна безневинна відразу; може дозволити собі бунтувати; солодка, як веселка🌺 🌟; феноменальні фотографії. Спасибі, що поділилися; Супер чудово ❤️; пристрасті багато не буває".

Як можна помітити, модель досить часто вітає близьких з днем народження, тому у неї багато різних кадрів. На них Наомі завжди блищить в різних стилях - з причини своєї роботи вона звикла змінюватися. Причому Кемпбелл носить перуки, тому і у виборі зачіски вона не обмежена.

На одному з останніх кадрів в компанії подруги модель в білій блузі і брюках вразила стрункістю.

"З Днем Народження, сестричка !!! @faridakhelfa, дотепна, прямолінійна, віддана всім серцем !! Я люблю тебе і твою сім'ю, благословення тобі кожен день, насолоджуйся своїм особливим днем", - пише модель.

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