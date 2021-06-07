Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл в разных пикантных образах вспомнила, какой была раньше

Очень часто Наоми показывает архивные кадры, вспоминая, как выглядела в молодости и какой бунтаркой была на съемках. За долгие годы работы моделью у звезды появилось довольно много друзей и коллег, которых она теперь с радостью поздравляет в Инстаграм.

В этот раз Наоми решила поздравить Стивена Мейзеля, а также по случаю поделилась лучшими кадрами, которые создал мужчина для нее. На них в самых разных образах еще молодая супермодель блистала без малейшего смущения. Примеряя на себя открытые наряды, Кэмпбелл в очередной раз смогла покорить публику.

«С днем рождения! Я отчетливо помню, как впервые встретила вас в студии Apollo в декабре 86 года, такой свет подлинной души, и вы остались таким скромным, честным, верным, даже застенчивым ... величайший талант, вы исполняете свою работу с легкостью. Это ваш день, желаю вам счастья!» - написала Наоми.

Фанаты были покорены работами фотографа: «Легендарный дуэт❤; С Днем Рождения, Стивен❤️; Что-то никогда не меняется, как и красотка Наоми; она тут такая нахальная невинная сразу; может позволить себе бунтовать; Сладкая, как радуга🌺🌟; Феноменальные фотографии. Спасибо, что поделились; Супер великолепно ❤️; страсти много не бывает».

Как можно заметить, модель довольно часто поздравляет близких с днем рождения, поэтому у нее много разных кадров. На них Наоми всегда блистает в разных стилях – в виду своей работы она привыкла меняться. Причем Кэмпбелл носит парики, поэтому и в выборе прически она не стеснена.

На одном из последних кадров в компании подруги модель в белой блузе и брюках впечатлила стройностью.

«С Днем Рождения, сестренка !!! @faridakhelfa, остроумная, прямолинейная, преданная всем сердцем !! Я люблю тебя и твою семью, благословения тебе каждый день, наслаждайся своим особенным днем», - пишет модель.

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