Відома актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна здивувала яскравою фотосесією
Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна всю себе віддає улюбленій роботі. Звичайно, не обходиться без жаркого контенту для соцмереж - фото які кожен раз викликають захоплення у фоловерів знаменитості.
Цього разу вона розбурхала уяву фанатів новими фото в Instagram.
На них Нікітіна позує в стильному вбранні механіка. Катерина приміряла широкі штани кольору хакі і білу майку. Стилісти зробили актрисі легкий макіяж і об'ємну укладку. Під час знімального процесу вона виглядала неймовірно щасливою і одухотвореною.
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Доповнили образ спеціальні захисні окуляри, поясна сумка з інструментами, масивні черевики на грубій підошві і декілька шкіряних браслетів.
Судячи з усього, вона відмінно провела час на імпровізованому знімальному майданчику, який був схожим на гараж з розкиданими навколо шинами. А дим, який вкрив все навколо створював певний ефект загадковості.
Шанувальники відзначили, що артистка в образі механіка виглядає просто неймовірно. Те, які розбурхучі пози приймала дівчина, неймовірно вразили шанувальників.
"Катюшка, цей образ-вогонь", "Ну як завжди богиня", "Катюша, несподіваний образ!!! Але дуже красиво і ефектно!", "Катюшка, ти раз від разу все ефектніше і красивіше! 🌹 Так тримати!", "Потужно".
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