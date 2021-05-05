Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как проводит время на фестивале в Турции

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из красоток "Женского квартала". Актриса обычно играет роль девушки не в себе, а также обожает делать шпагат и учит других. Сейчас красотка отправилась в Турцию, где присутствует на фестивале "Весело".

Екатерина в очередной раз решила показать, что владеет эффектной растяжкой. Никитина на новом фото была в красном купальнике, сев на шпагат в бассейне. На других кадрах Екатерина уже занималась зарядкой в шортиках и топе.

"Даже в Турции мне удалось найти применения своим знаниям и умениям в растяжке!

И поделится ими с кайфовыми ребятами!!!

Спасибо Вам, что приходите ко мне!!!!.

Как же это прекрасно)", - написала Екатерина.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Они приходят на тебя посмотреть", "Ого, вот это на шпагат ты посадила Татьяну", "Ты что, обиделась на меня".

Мы писали, что популярная отечественная актриса Екатерина Никитина пококетничала на отдыхе.

Никитина появилась в кадре в роскошном красном сдельном купальнике, который выгодно подчеркнул идеальную фигуру красотки.

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