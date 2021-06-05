Известная актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина удивила яркой фотосессией
Как сообщает Politeka.net, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина всю себя отдает любимой работе. Конечно, не обходится без жаркого контента для соцсетей - фото которые каждый раз вызывают восхищение у фолловеров знаменитости.
В этот раз она взбудоражила воображение фанатов новыми фото в Instagram.
На них Никитина позирует в стильном наряде механика. Екатерина примерила широкие брюкии цвета хаки и белую блузу. Стилисты сделали актрисе легкий макияж и объемную укладку. Во время съемочного процесса она выглядела невероятно счастливой и одухотворенной.
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Дополнили образ строительные очки, поясная сумка с инструментами, массивные ботинки на грубой подошве и несколько кожаных браслетов.
Судя по всему, она отлично провела время на импровизированной съемочной площадке, которая была похожа на гараж с разбросанными вокруг шинами. А дым, который укрыл все вокруг создавал какой-то эффект загадочности.
Поклонники отметили, что артистка в образе механика выглядит просто невероятно. То, какие будоражащие позы принимала девушка, невероятно впечатлили поклонников.
"Катюшка, этот образ - огонь", "Ну как всегда богиня", "Катюша, неожиданный образ!!! Но очень красиво и эффектно!", "Катюшка, ты раз от раза всё эффектней и краше! 🌹 Так держать!", "Мощно".
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.
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