Известная актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина удивила яркой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина всю себя отдает любимой работе. Конечно, не обходится без жаркого контента для соцсетей - фото которые каждый раз вызывают восхищение у фолловеров знаменитости.

В этот раз она взбудоражила воображение фанатов новыми фото в Instagram.

На них Никитина позирует в стильном наряде механика. Екатерина примерила широкие брюкии цвета хаки и белую блузу. Стилисты сделали актрисе легкий макияж и объемную укладку. Во время съемочного процесса она выглядела невероятно счастливой и одухотворенной.

Дополнили образ строительные очки, поясная сумка с инструментами, массивные ботинки на грубой подошве и несколько кожаных браслетов.

Судя по всему, она отлично провела время на импровизированной съемочной площадке, которая была похожа на гараж с разбросанными вокруг шинами. А дым, который укрыл все вокруг создавал какой-то эффект загадочности.

Поклонники отметили, что артистка в образе механика выглядит просто невероятно. То, какие будоражащие позы принимала девушка, невероятно впечатлили поклонников.

"Катюшка, этот образ - огонь", "Ну как всегда богиня", "Катюша, неожиданный образ!!! Но очень красиво и эффектно!", "Катюшка, ты раз от раза всё эффектней и краше! 🌹 Так держать!", "Мощно".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" избавилась от лифа, взорвав сеть.

Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.