Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поделилась довольно чувственным кадром, сделанным на закате

Катерина привыкла сниматься в разных образах, представая перед публикой в самых разных нарядах. Ради того, чтобы показать себя необычной и многогранной личностью, артистка также экспериментирует со стилем. Этот раз не был исключением.

В этот раз артистка показала силу чувственности. Устроив фотосессию на природе во время заката, Катерине удалось сделать акцент на романтичности образа. Позируя перед объективом, Никитина сняла верхнюю часть одежды и сверкнула талией с разных ракурсов.

Не обошлось и без пикантных ноток, а чтобы избежать лишней откровенности, звезда прикрыла лишнее руками. В одних белых брюках артистка выгляда очень уверенно и соблазнительно.

«Катюша🔥; Волшебно 🤩😍; Ваааааау ❤️🔥; Ой как красиво 💔; Как красиво!; Бомба🔥; Круть; Наряд 🔥; Ого какая экзотика! Классные фото! 🔥; Прекрасней Венеры❤; Экстаз глаз😍; Красота просто😍❤️; Ты невероятно красивая😍; 🔥 Ну что за огонь😍; Боже😍 эта фотография заслуживает быть обложкой на самом лучшем журнале и в пинтересте😍❤️; Катрин, у Вас шикарная фигура и не только😉🔥Очень красивое фото, особенно Дама в белом(топлес)», - пишут в сети.

Также в другом посте на своей странице в Инстаграм Никитина показала, как расслабляется на курорте. На кадрах она расслабленно прогуливается по побережью турецкого города Даламан.

Для этой прогулки юмористка надела короткие джинсовые и легкую белую рубашку, которую Никитина оставила расстегнутой и завязала на животе, превратив ее в короткий топ. Под рубашкой проглядывает купальник-бикини персикового цвета.

Напомним, блондинка из «Квартал 95» в оригинальном купальнике подставила солнцу свои формы: «Немного сочного лета».

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