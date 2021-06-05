"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська показала вдалий образ після відпочинку
Популярна в соціальній мережі Instagram красуня звикла розбурхувати образами, показуючи їх фанатам на фото і відео. Дівчина часто публікує в блозі різні кадри, при цьому не забуває ділитися фактами з особистого життя і роздумами про майбутнє.
Єлизаветі також подобається показувати різну себе, причому з макіяжем чи ні, вона все одно відчуває себе перед камерою дуже впевнено. А нещодавно Єлизавета спокійно довела, що можна бути привабливою і без пікантних нарядів.
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"Всіх люблю на світі я" - написала під фото Ястремкая.
У світло-сірій кофті і світлих брюках дівчині вдалося створити невимушений і простий образ. При цьому після Ястремська також висловила свою думку з приводу зовнішності і її ставлення до неї:
«Як мені здається, в першу чергу людина повинна не захоплюватися собою, а думати про те, як можна стати краще. Тоді він йде вгору, а не вниз».
Раніше в Instagram Єлизавета вирішила розповісти про свого кумира, а також про те, чому вона стала тією, ким є зараз:
"Коли я вчилася в школі, я включила телевізор і побачила там шикарну блондинку, яка давала інтерв'ю, це була президент конкурсу краси @missukraine_universe Анна Філімонова. Я тоді дивилася на неї із захопленням і мріяла з нею працювати, коли моя мрія стати Міс Україна Всесвіт здійснитися.
Я тоді подивилася, як добре вона виглядає і зрозуміла, що хочу виглядати так само доглянуто. Слова про те, що важливо вкладати в себе залишилися зі мною на все життя. Я зрозуміла, що найкраща інвестиція - це інвестиція в себе. Для мене Анна-це приклад, як жінка сама себе створила", - уклала модель.
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