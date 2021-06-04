Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі похвалилася фігурою в купальнику

Велику популярність Джолі отримала, завдяки ролі Лари Крофт, передаэ Politeka.net. "Розкрадачка гробниць" принесла їй просто всесвітню популярність і її життя перестало бути колишнім.

Зараз в актриси мільйони шанувальників по всьому світу, які часто згадують кадри саме із зазначеної картини.

Так в одній з груп опублікували фото Джолі, на якому вона позувала в чорному купальнику з поясом на стегнах. Артистка просто в чудовій формі - фігура точена, і з цим важко посперечатися.

Примітно, що Енджі була без макіяжу, і з довгою косою.

Анджеліна Джолі у фільмі "Розкрадачка гробниць" - один з кращих фільмів Енджі.

Чи є хто-небудь, хто хоче, щоб вона стала, як раніше?",- поцікавилися автори поста.

За три години публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Так, вона така сек**альна і приголомшлива", " красива. Але після того, як Меган Фокс увійшла в голлівудську кіноіндустрію, мене більше зацікавила Меган Фокс🔥❤️", "Кумир всіх часів❤️", "знову її обличчя... знову давні часи", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі саме під час зйомок даного фільму твердо вирішила займатися благодійністю. Зйомки блокбастера проходили в Камбоджі, де тисячі людей страждають від голоду і бідності. Шокована побаченим, артистка звернулася до Комісії ООН, а пізніше стала послом цієї організації.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.