Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли похвасталась фигурой в купальнике
Большую популярность Джоли получила, благодаря роли Лары Крофт, передает Politeka.net. "Расхитительница гробниц" принесла ей просто всемирную известность и ее жизнь перестала быть прежней.
Сейчас у актрисы миллионы поклонников по всему миру, которые часто вспоминают кадры именно из указанной картины.
Так в одной из групп опубликовали фото Джоли, на котором она позировала в черном купальнике с поясом на бедрах. Артистка просто в великолепной форме - фигура точеная, и с этим трудно поспорить.
Примечательно, что Энджи была без макияжа, и с длинной косой.
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Анджелина Джоли в фильме "Расхитительница гробниц" - один из лучших фильмов Энджи.
Есть ли кто-нибудь, кто хочет, чтобы она стала, как раньше?", - поинтересовались авторы поста.
За три часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Да, она такая сек**альная и потрясающая", "Красивая. Но после того, как Меган Фокс вошла в голливудскую киноиндустрию, меня больше заинтересовала Меган Фокс 🔥❤️", "Кумир всех времен ❤️", "снова ее лицо... снова давние времена", - написали пользователи сети.
Напомним, Анджелина Джоли именно во время съемок данного фильма твердо решила заниматься благотворительностью. Съемки блокбастера проходили в Камбодже, где тысячи людей страдают от голода и бедности. Шокированная увиденным, артистка обратилась в комиссию ООН, а позже стала послом этой организации.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.