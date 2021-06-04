Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли похвасталась фигурой в купальнике

Большую популярность Джоли получила, благодаря роли Лары Крофт, передает Politeka.net. "Расхитительница гробниц" принесла ей просто всемирную известность и ее жизнь перестала быть прежней.

Сейчас у актрисы миллионы поклонников по всему миру, которые часто вспоминают кадры именно из указанной картины.

Так в одной из групп опубликовали фото Джоли, на котором она позировала в черном купальнике с поясом на бедрах. Артистка просто в великолепной форме - фигура точеная, и с этим трудно поспорить.

Примечательно, что Энджи была без макияжа, и с длинной косой.

Анджелина Джоли в фильме "Расхитительница гробниц" - один из лучших фильмов Энджи.

Есть ли кто-нибудь, кто хочет, чтобы она стала, как раньше?", - поинтересовались авторы поста.

За три часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Да, она такая сек**альная и потрясающая", "Красивая. Но после того, как Меган Фокс вошла в голливудскую киноиндустрию, меня больше заинтересовала Меган Фокс 🔥❤️", "Кумир всех времен ❤️", "снова ее лицо... снова давние времена", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли именно во время съемок данного фильма твердо решила заниматься благотворительностью. Съемки блокбастера проходили в Камбодже, где тысячи людей страдают от голода и бедности. Шокированная увиденным, артистка обратилась в комиссию ООН, а позже стала послом этой организации.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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