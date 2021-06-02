"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська красиво зустріла перший день літа

Після чергового конкурсу краси дівчина вирішила поділитися особистим. Єлизавета вирішила показати в своєму акаунті в Instagram, як красиво зустрічає літо. Свій пост Ястремська супроводила красивим кадром з гламурного дивана. Красуня спирається на модні подушки з написами Christian Dior.

І хоч погода 1 червня не балує українців теплом, "Міс Україна-2020" знайшла радість спочатку літа і поділилася нею з користувачами. На новому знімку Єлизавета сидить на сірому дивані в короткому нюдовом топі і в рожевих брюках. Образ доповнюють красиві аксесуари-ремінь під колір топа і маленька сумочка. На обличчі дівчини гарний денний макіяж, який ледь помітний, просто підкреслює природну красу дівчини.

"Hello summer 😁",- лаконічно підписала Єлизавета знімок.

Фанати також відповіли:

"Красуня! 😍 ", "Бездоганна красуня❤️," це так красиво","дуже романтично".

Минулого року, як відомо, конкурс "Міс Всесвіт 2020" був перенесений на Травень цього року через пандемію. Тому у дівчат був час на підготовку. Сама Єлизавета через програш не засмутилася.

Дівчина не тільки з гідністю привітала переможницю, але ще і зробила серію пам'ятних фото з конкурсантками. Одним з особистих фото Ястремська поділилася вже зараз, нагадуючи про добре проведений час.

Нагадавши, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

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