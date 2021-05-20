"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская поделилась яркими фото с последнего конкурса, в котором приняла участие

Популярная красавица и представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", прошедшего 17-го мая, поделилась новыми кадрами из-за кулис. Как известно, финал конкурса прошел с опозданием из-за пандемии, поэтому девушки поучаствовали в выступлениях позже запланированного.

Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди. К слову, до этого Ястремская уже не раз побеждала в различных конкурсах красоты.

"Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти как одно из самых ярких событий в жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт", – заявила Елизавета. В новом посту она показала лучшие кадры с красотками-конкурсантками и сама позировала с улыбкой.

«Красивые королевы, но главная королева всегда одна❤; любовь из Филиппин 🇵🇭; Вау, какое обилие красоток; Любовь от Фили; Поздравления 🎉👏; мы всегда будем любить тебя 🥺❤️🇺🇦; отличные фото 😍; Две прекрасные дамы ...; Такая великолепная 🔥❤️; Люблю тебя из Таиланда❤️; Вы все такие милые вместе ❤; это чистая любовь ♥ ️🇨🇷🇺🇦», - пишут пользователи.

Напомним, Ястремская имеет собственный бизнес – запустила свой бренд вечерних платьев и купальников, постоянно говорит о саморазвитии и ведет активно профиль в Инстаграм. После проигрыша в конкурсе красоты, прошедшем всего пару дней назад, она не стала сидеть сложа руки. Наоборот.

Девушка уже приняла участие в новой фотосессии, привлекая внимание к себе довольно смелым образом в наряде с открытым декольте.

В 2020 году в связи с пандемией национальный конкурс "Мисс Украина Вселенная 2020" не состоялся в нужное время и был перенесен на 17 мая, поэтому конкурсантки успели подготовиться.

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".