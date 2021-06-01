"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська показала, як проводить час у Маямі

Після конкурсу дівчина почала вести активний спосіб життя в Майамі, куди вирушила відразу після участі в змаганні за бажаний титул разом з іншими дівчатами. Прийнявши поразку, Єлизавета привітала красуню-переможницю і навіть поділилася серією кадрів з конкурсу.

Тепер Ястремська добре проводить час в Майамі, проте не тільки відпочиває – не забуває вона ще й тренуватися, а також приділяти час собі.

"Перед пляжів годину каталася по набережній на велосипеді. Так приємно дивитися на людей в Майамі, майже всі займаються спортом. Такої кількості ідеальних тіл на пляжі, як в Майамі, я ще не бачила ніде» - написала Єлизавета свої думки.

На кадрі дівчина позувала разом з велосипедом в руках, показуючи також свій костюм для прогулянки. Яскраво-рожева тканина підкреслила всі вигини дівчини найкращим чином.

Також, пару днів тому, Єлизавета вирішила розповісти одну історію з минулого, яка допомогла їй стати тим, ким вона є тепер.

"Коли я вчилася в школі, я включила телевізор і побачила там шикарну блондинку, яка давала інтерв'ю, це була президент конкурсу краси @missukraine_universe Анна Філімонова. Я тоді дивилася на неї із захопленням і мріяла з нею працювати, коли моя мрія стати Міс Україна Всесвіт здійснитися», - розповідає Єлизавета.

Там в інтерв'ю Анна говорила про те, що дівчат зустрічають за зовнішнім виглядом, що потрібно вкладати в себе і свою зовнішність і що багато її в цьому не розуміють.

«Я тоді подивилася, як добре вона виглядає і зрозуміла, що хочу виглядати так само доглянуто. Слова про те, що важливо вкладати в себе залишилися зі мною на все життя. Я зрозуміла, що найкраща інвестиція - це інвестиція в себе. Для мене Анна-це приклад, як жінка сама себе створила", - уклала модель.

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