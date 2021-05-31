Голлівудська актриса Анджеліна Джолі приміряла яскравий образ

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх нарядів.

Цього разу вона постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі. Знімок актриси в новому образі з'явився в її блозі Instagram.

Анджеліна Джолі позує в легкій сукні на тонких бретельках. Лаконічне вбрання доповнюють вишукані прикраси: тонке довге кольє, кілька золотих браслетів і невеликі сережки. Волосся вона випрямила, зачесавши назад - таку зачіску часто можна побачити у виконавиці ролі Малефісенти.

Макіяж їй зробили легкий, виділивши очі і губи одночасно. Макіяж вийшов легкий і непомітний, тільки щоб підкреслити її природну красу. Актриса позує з чудовою, казковою посмішкою і сяючим виглядом. Видно, що Джолі щаслива.

Користувачі Мережі захоплюються фото і купають актрису в компліментах. Шанувальники Джолі відзначають, що співачка відобразила в собі образ Музи і здатна ділитися натхненням, "заряджати" їм кожного.

"Фантастичний ангел"," Доброго ранку, красиво, як завжди, дуже красиво"," яка мила і красива посмішка"," Моя улюблена муза","ідеально".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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