Голливудская актриса Анджелина Джоли примерила яркий образ

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов.

В этот раз она предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе. Снимок актрисы в новом образе появился в ее блоге Instagram.

Анджелина Джоли позирует в легком платье на тонких бретельках. Лаконичный наряд дополняют изысканные украшения: тонкое длинное колье, несколько золотых браслетов и небольшие сережки. Волосы она выпрямила, зачесав назад – такую прическу часто можно увидеть у исполнительницы роли Малефисенты.

Макияж ей сделали легкий, выделив глаза и губы одновременно. Макияж получился легкий и незаметный, только чтобы подчеркнуть ее природную красоту. Актриса позирует с восхитительной, сказочной улыбкой и сияющим видом. Видно, что Джоли счастлива.

Пользователи сети восхищаются фото и купают актрису в комплиментах. Поклонники Джоли отмечают, что певица запечатлела в себе образ Музы и способна делиться вдохновением, "заряжать" им каждого.

"Фантастический ангел", "Доброе утро, красиво, как всегда, очень красиво", "Какая милая и красивая улыбка", "Моя любимая муза", "Идеально".

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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