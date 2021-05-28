Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, похвалилася фігурою на яскравому фото

Щоб привертати до себе увагу правильно, артистка не говорить багато про особисте життя і не обговорює багато зайвого. Анастасія воліє ділитися яскравими моментами, показувати кадри з роботи і захоплювати фігурою на тренуваннях.

Завдяки любові зірки до спорту, дисципліни і правильному харчуванні, Анастасії вдається правильно підбирати догляд за собою, тому в кожній відпустці вона з легкістю може блищати фігурою навіть в простих бікіні.

"Це все новини до цієї години, залишайтеся з нами» - лаконічно написала під фото Анастасія.

Шанувальники були захоплені образом зірки:

"А можна залишитися з Вами?)😍; Приголомшливі новини. Чим же тепер це все закінчиться😮 😂; цікаво, хто той бідолаха, який змушений ходити по готелю і фото-фіксувати всі ці пози? 🙈 😂 ; 😍жінка мрії🔥».

Трохи раніше Настя вирішила показати, як проходить відпустка в Туреччині. Кумейко була в бікіні, лежачи на шезлонгу. В руках у красуні можна побачити книгу, а на голові рушник. Красуня насолоджувалася сонцем, демонструючи вже засмагле тіло.

"От цікаво, яка висота пташиного польоту?",- написала красуня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Х'юстон, пожежа", "це ж загадка", " тобі захотілося польоту?", "Шикарна фігура", "все таки книга надає жінці загадковості".

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