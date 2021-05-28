Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, похвалилася фігурою на яскравому фото
Щоб привертати до себе увагу правильно, артистка не говорить багато про особисте життя і не обговорює багато зайвого. Анастасія воліє ділитися яскравими моментами, показувати кадри з роботи і захоплювати фігурою на тренуваннях.
Завдяки любові зірки до спорту, дисципліни і правильному харчуванні, Анастасії вдається правильно підбирати догляд за собою, тому в кожній відпустці вона з легкістю може блищати фігурою навіть в простих бікіні.
"Це все новини до цієї години, залишайтеся з нами» - лаконічно написала під фото Анастасія.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Велике горе на Одещині, потонули діти: кадри і подробиці трагедії
Хвороба забрала життя знаменитого українського актора: перші подробиці
Торнадо пронеслося по Україні, з'явилися фото руйнувань: "Злетіли дахи і повалені дерева"
Тіло 23-річного українця знайшли в річці, деталі трагедії: "До цього знайшов підозрілу роботу"
Шанувальники були захоплені образом зірки:
"А можна залишитися з Вами?)😍; Приголомшливі новини. Чим же тепер це все закінчиться😮 😂; цікаво, хто той бідолаха, який змушений ходити по готелю і фото-фіксувати всі ці пози? 🙈 😂 ; 😍жінка мрії🔥».
Трохи раніше Настя вирішила показати, як проходить відпустка в Туреччині. Кумейко була в бікіні, лежачи на шезлонгу. В руках у красуні можна побачити книгу, а на голові рушник. Красуня насолоджувалася сонцем, демонструючи вже засмагле тіло.
"От цікаво, яка висота пташиного польоту?",- написала красуня.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Х'юстон, пожежа", "це ж загадка", " тобі захотілося польоту?", "Шикарна фігура", "все таки книга надає жінці загадковості".
Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в крихітному бікіні показала форми з кращого ракурсу
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко розкрила блузу, захопивши формами в міні-бікіні
А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко в шкіряному ТОПі показала ідеальну розтяжку прямо на вулиці