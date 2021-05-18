Бывшая солистка популярной украинской группы Nikita Анастасия Кумейко показала забавный танец в кожаном топе

В своем Инстаграм певица рассказала, что сейчас ищет место для съемок в столице. В процессе Анастасия решила немного подурачиться и поделилась соответствующими кадрами в Сториз. Об этом пишет Politeka.net.

На коротких видео можно увидеть, как Кумейко танцует прямо на улице. При этом ее стильный наряд так и привлекает к себе внимание. Певица одета в черный костюм с пиджаком с бахромой и узкими брюками. Под ним можно увидеть кожаный топ, который подчеркивает формы знаменитости. Дополнили образ Анастасии белые кроссовки и черные очки.

На кадрах певица весело танцует и демонстрирует свою растяжку, высоко задирая ногу.

«Мастерски выбираю локацию для съемки во всех двориках Киева. После премьеры на радио настроение танцевальное», - подписала кадры Кумейко.

Ранее мы писали, что Анастасия решила показать, как она выглядит без длительного зна. На первом фото девушка была в полосатой кофте, позируя перед зеркалом.

"С пляжа на съемку. Пока только 29 часов без сна. Где-то еще 8. И потом можно спать", - написала Анастасия под фотографией.

Напомним, экс-Nikita Кумейко "подпортила" песню Go_A на Евровидение, украинцы огорчены: "Ужасно, оригинал песни шедевр".

Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко показала, как выглядит после 29 часов без сна: кадры.

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в леопардовом купальнике поразила "жарким" фото: "Срочно надо использовать огнетушитель".