Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, похвалилась фигурой на ярком фото

Чтобы привлекать к себе внимание правильно, артистка не говорит много о личной жизни и не обсуждает много лишнего. Анастасия предпочитает делиться яркими моментами, показывать кадры с работы и восхищать фигурой на тренировках.

Благодаря любви звезды к спорту, дисциплине и правильном питании, Анастасии удается правильно подбирать уход за собой, поэтому в каждом отпуске она с легкостью может блистать фигурой даже в простых бикини.

«Это все новости к этому часу, оставайтесь с нами» - лаконично написала под фото Анастасия.

Поклонники были восхищены образом звезды:

«А можно остаться с Вами?) 😍; Ошеломляющие новости. Чем же теперь это всё закончится😮😂; Интересно, кто тот бедолага, который вынужден ходить по отелю и фото-фиксировать все эти позы? 🙈😂; 😍женщина мечты🔥».

Немногим ранее Настя решила показать, как проходит отпуск в Турции. Кумейко была в бикини, лежа на шезлонге. В руках у красотки можно увидеть книгу, а на голове полотенце. Красотка наслаждалась солнцем, демонстрируя уже загоревшее тело.

"Вот интересно, какова высота птичьего полёта?", - написала красотка.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Хьюстон, пожар", "Это же загадка", "Тебе захотелось полета?", "Шикарная фигура", "Всё таки книга придаёт женщине загадочности".

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