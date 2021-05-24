Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко уже несколько лет, как не является солисткой группы Nikita. Красотка сейчас активно развивает сольную карьеру, выступая как DJ NANA. Не забывает звезда и про социальные сети, где ведет блог, подогревая интерес фанатов к своей персоне.

В этот раз Анастасия опубликовала фотографию, на которой позировала в белой блузе, которую расстегнула, а также черно-белом полосатом бикини. Образ Кумейко дополнила стильными очками, позируя под зонтиком.

На втором сторис Кумейко уже снимала себя сверху и без блузы, хвастаясь пышными формами из разных ракурсов. Как можно понять, на улице было 29 градусов тепла по Цельсию.

Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Такая лучезарная".

Сообщалось, что певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы "Nikita", блеснула фигурой во время танца.

В новом ролике, который Анастасия разместила в своем Инстаграм, красотка стояла за пультом и "отжигала", пританцовывая собственному треку.

Напомним, экс-Nikita Кумейко "отожгла" на сцене, повиляв бедрами

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