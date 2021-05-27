Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс розповів, що думає про поєдинок Усик-Джошуа
Американець вважає, що у Джошуа можуть виникнути великі проблеми з Усиком, про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Це буде важкий бій для Джошуа. Усик - це збільшена копія Василя Ломаченка. Раунди проходять, а він стає тільки сильніше. Кращий шанс для Джошуа-підловити Усика в ранніх раундах.
Джошуа сильніше на початку, Усик сильніше в другій половині. Це дуже важкий бій. Усик дуже різний. Це найскладніший бій для Джошуа. Такий же, яким був би поєдинок проти Ф'юрі", - сказав Бріггс.
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) звернувся до промоутера британського боксера Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
"Привіт, Едді. Я хочу грошей. Більше грошей!» ,- каже Усик на тлі мелодії з полулярного фільму про бандитів "бумер".
Нагадаємо, що промоутер Джошуа Едді Хірн заявив про можливий поєдинок його підопічного з українцем Олександром Усиком.
«Ми все ще сподіваємося на бій Джошуа-Ф'юрі. Стороні Ф'юрі потрібно до кінця тижня вирішити проблему з Вайлдером. Якщо не вдасться, то будемо шукати для Ентоні альтернативу. Потрібен план B і план C. Один з варіантів - Усик», - сказав Хірн.
Нагадаємо про гучну поразку Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."
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