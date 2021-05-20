Украинский боксер Василий Ломаченко поднял в США флаг
Боксер установил красно-желтый флаг Белгород-Днестровского вблизи дома, в котором проживает в США, видео Ломаченко опубликовал в Инстаграме.
На заднем плане также заметен флаг США.
Стоит отметить, что украинского флага вблизи дома не видно.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Единственный сын Софии Ротару встревожил, показав, чем занимается: «Руслан, береги себя»
Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии
Ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Не не обрежу 😂так смотрите", - подписал ролик боксер.
Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.
Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.
Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.
Фанаты пожелали украинцу не только приятного аппетита, но и удачи в предстоящем бою.
Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."
Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"
Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».