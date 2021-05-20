Украинский боксер Василий Ломаченко поднял в США флаг

Боксер установил красно-желтый флаг Белгород-Днестровского вблизи дома, в котором проживает в США, видео Ломаченко опубликовал в Инстаграме.

На заднем плане также заметен флаг США.

Стоит отметить, что украинского флага вблизи дома не видно.

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Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.

Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.

Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.

Фанаты пожелали украинцу не только приятного аппетита, но и удачи в предстоящем бою.

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