Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что думает о поединке Усик - Джошуа

Американец считает, что у Джошуа могут возникнуть большие проблемы с Усиком, об этом он заявил в интервью Sky Sports.

"Это будет тяжелый бой для Джошуа. Усик - это увеличенная копия Василия Ломаченко. Раунды проходят, а он становится только сильнее. Лучший шанс для Джошуа - подловить Усика в ранних раундах.

Джошуа сильнее в начале, Усик сильнее во второй половине. Это очень тяжелый бой. Усик очень разный. Это самый сложный бой для Джошуа. Такой же, каким был бы поединок против Фьюри", - сказал Бриггс.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) обратился к промоутеру британского боксера Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!», — говорит Усик на фоне мелодии из полулярного фильма про бандитов "Бумер".

Напомним, что промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном поединке его подопечного с украинцем Александром Усиком.

«Мы все еще надеемся на бой Джошуа - Фьюри. Стороне Фьюри нужно до конца недели решить проблему с Уайлдером. Если не удастся, то будем искать для Энтони альтернативу. Нужен план B и план C. Один из вариантов - Усик», - сказал Хирн.