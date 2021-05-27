Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что думает о поединке Усик - Джошуа
Американец считает, что у Джошуа могут возникнуть большие проблемы с Усиком, об этом он заявил в интервью Sky Sports.
"Это будет тяжелый бой для Джошуа. Усик - это увеличенная копия Василия Ломаченко. Раунды проходят, а он становится только сильнее. Лучший шанс для Джошуа - подловить Усика в ранних раундах.
Джошуа сильнее в начале, Усик сильнее во второй половине. Это очень тяжелый бой. Усик очень разный. Это самый сложный бой для Джошуа. Такой же, каким был бы поединок против Фьюри", - сказал Бриггс.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Беременная Осадчая в платье-шторе впечатлила Андре Тана: «Любимая Катюша»
Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) обратился к промоутеру британского боксера Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!», — говорит Усик на фоне мелодии из полулярного фильма про бандитов "Бумер".
Напомним, что промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном поединке его подопечного с украинцем Александром Усиком.
«Мы все еще надеемся на бой Джошуа - Фьюри. Стороне Фьюри нужно до конца недели решить проблему с Уайлдером. Если не удастся, то будем искать для Энтони альтернативу. Нужен план B и план C. Один из вариантов - Усик», - сказал Хирн.
Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."
Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"
Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».