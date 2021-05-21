Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) обратился к промоутеру британского боксера Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)
Видеообращение Эдди Хирну появилось в Инстаграме.
«Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!», — говорит Усик на фоне мелодии из полулярного фильма про бандитов "Бумер".
Напомним, что промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном поединке его подопечного с украинцем Александром Усиком.
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«Мы все еще надеемся на бой Джошуа - Фьюри. Стороне Фьюри нужно до конца недели решить проблему с Уайлдером. Если не удастся, то будем искать для Энтони альтернативу. Нужен план B и план C. Один из вариантов - Усик», - сказал Хирн.
К слову, Василий Ломаченко посетил известный во всем мире ресторан
Напомним, что 33-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в США активно готовится к поединку с 32-летним японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Поединок Ломаченко — Накатани должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе.
Василий не забывает об отдыхе и недавно посетил ресторан знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче в Беверли-Хиллз, где его обслужил сам владелец заведения.
Любит Василий прекрасно поесть!", "Жиром не забрызгал он тебя там ?)))А то стучит по беспределу", - пишут подписчики.
Видео можно увидеть здесь.
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