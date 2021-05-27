Відома модель Емілі Ратаковски вразила стрункою фігурою в обтягуючій сукні
Як передає Politeka.net, 29-річна Емілі Ратаковскі зовсім недавно народила сина. Модель, яка славиться незвичайними формами, вже встигла відновитися після вагітності. Свої достоїнства вона демонструє в Instagram.
На фан-сторінках зірки теж не втрачають часу, публікуючи її архівні фото. На одному з них модель позувала в дуже обтягуючій білій сукні. Під наряд зірка не стала надягати білизну, тому її вигини прекрасно проглядалися через тканину. Волосся дівчина залишила розпущеним, що додало особливого шарму фото.
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Як відомо, Емілі Ратаковскі давно є успішною американською моделлю. Зараз дівчина намагається пробувати себе в кіно. Модель не соромиться брати участь у вельми відвертих фотосесіях, які привертають увагу до її персони.
Раніше ми писали, що під час вагітності Емілі Ратаковскі щосили використовувала свій великий бюст. Поки модель годує малюка грудьми, їй є чим похвалитися. На свіжих фото вона з'явилася в чорній сукні зі значним декольте. Шанувальники не змогли відірвати погляд від вирізу. Втім, модель, судячи з усього, цього і домагалася.
Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі в смужках бікіні показала ідеальну фігуру:"розкішна у всьому".
Як повідомляла Politeka, Емілі Ратаковскі в ледь помітному купальнику показала самий "сік":"ходить по межі".
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі вразила своїми формами в червоному міні-бікіні:"дуже гарячий ангел".