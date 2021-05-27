Відома модель Емілі Ратаковски вразила стрункою фігурою в обтягуючій сукні

Як передає Politeka.net, 29-річна Емілі Ратаковскі зовсім недавно народила сина. Модель, яка славиться незвичайними формами, вже встигла відновитися після вагітності. Свої достоїнства вона демонструє в Instagram.

На фан-сторінках зірки теж не втрачають часу, публікуючи її архівні фото. На одному з них модель позувала в дуже обтягуючій білій сукні. Під наряд зірка не стала надягати білизну, тому її вигини прекрасно проглядалися через тканину. Волосся дівчина залишила розпущеним, що додало особливого шарму фото.

Як відомо, Емілі Ратаковскі давно є успішною американською моделлю. Зараз дівчина намагається пробувати себе в кіно. Модель не соромиться брати участь у вельми відвертих фотосесіях, які привертають увагу до її персони.

Раніше ми писали, що під час вагітності Емілі Ратаковскі щосили використовувала свій великий бюст. Поки модель годує малюка грудьми, їй є чим похвалитися. На свіжих фото вона з'явилася в чорній сукні зі значним декольте. Шанувальники не змогли відірвати погляд від вирізу. Втім, модель, судячи з усього, цього і домагалася.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі в смужках бікіні показала ідеальну фігуру:"розкішна у всьому".

Як повідомляла Politeka, Емілі Ратаковскі в ледь помітному купальнику показала самий "сік":"ходить по межі".

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі вразила своїми формами в червоному міні-бікіні:"дуже гарячий ангел".