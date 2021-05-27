Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила стройной фигурой в обтягивающем платье
Как передает Politeka.net, 29-летняя Эмили Ратаковски совсем недавно родила сына. Модель, которая славится необычными формами, уже успела восстановиться после беременности. Свои достоинства она демонстрирует в Инстаграм.
На фан-страницах звезды тоже не теряют времени, публикуя ее архивные фото. На одном из них модель позировала в очень обтягивающем белом платье. Под наряд звезда не стала надевать белье, поэтому ее изгибы прекрасно просматривались через ткань. Волосы девушка оставила распущенными, что придало особого шарма фото.
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Как известно, Эмили Ратаковски давно является успешной американской моделью. Сейчас девушка пытается пробовать себя в кино. Модель не стесняется принимать участие в весьма откровенных фотосессиях, которые привлекают внимание к ее персоне.
Ранее мы писали, что во время беременности Эмили Ратаковски вовсю использовала свой подросший бюст. Пока модель кормит малыша грудью, ей есть чем похвастаться. На свежих фото она появилась в черном платье с внушительным декольте. Поклонники не смогли оторвать взгляд от выреза. Впрочем, модель, судя по всему, этого и добивалась.
Напомним, что Эмили Ратаковски в полосочках бикини показала идеальную фигуру: "Роскошная во всем".
Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски в едва заметном купальнике показала самый "сок": "Ходит по грани".
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски поразила своими формами в красном мини-бикини: "Очень горячий ангел".