Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила стройной фигурой в обтягивающем платье

Как передает Politeka.net, 29-летняя Эмили Ратаковски совсем недавно родила сына. Модель, которая славится необычными формами, уже успела восстановиться после беременности. Свои достоинства она демонстрирует в Инстаграм.

На фан-страницах звезды тоже не теряют времени, публикуя ее архивные фото. На одном из них модель позировала в очень обтягивающем белом платье. Под наряд звезда не стала надевать белье, поэтому ее изгибы прекрасно просматривались через ткань. Волосы девушка оставила распущенными, что придало особого шарма фото.

Как известно, Эмили Ратаковски давно является успешной американской моделью. Сейчас девушка пытается пробовать себя в кино. Модель не стесняется принимать участие в весьма откровенных фотосессиях, которые привлекают внимание к ее персоне.

Ранее мы писали, что во время беременности Эмили Ратаковски вовсю использовала свой подросший бюст. Пока модель кормит малыша грудью, ей есть чем похвастаться. На свежих фото она появилась в черном платье с внушительным декольте. Поклонники не смогли оторвать взгляд от выреза. Впрочем, модель, судя по всему, этого и добивалась.

Напомним, что Эмили Ратаковски в полосочках бикини показала идеальную фигуру: "Роскошная во всем".

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски в едва заметном купальнике показала самый "сок": "Ходит по грани".

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски поразила своими формами в красном мини-бикини: "Очень горячий ангел".