Відома модель Емілі Ратаковски у маленьких купалньиках на зав'язках виглядає досить провокаційно

Модель виглядає дуже струнко і дивує шанувальників практично кожен раз, коли з'являється на вулиці. Дівчина дуже любить гуляти з домашнім улюбленцем, а після пологів її помічають вже в компанії двох улюблених чоловіків. Тепер Ратаковскі швидко приходить у форму і заодно дивує завзятістю.

За два місяці Ратаковскі не тільки схудла до колишніх розмірів, але і змогла показати дивно плоский живіт. Для порівняння, фанати все частіше показують в Instagram, як виглядала Емілі до пологів всього рік тому.

Точена талія і природне обличчя відразу звертають увагу на себе. Хоча Емілі і підозрювали в пластиці губ, дівчина сама опублікувала кадри з дитинства, доводячи, що вона завжди була такою і нічого з собою робити не планує. Що ж стосується її тренувань, Ратаковскі помічає, що нібито не займається, а просто правильно харчується і дуже багато рухається.

Також на другому фото, представленому на фан-акаунті, Емілі блищала в схожому червоному бікро-бікіні, ледь прикриває зайве, адже є представітелп цього бпенда, що випускає подібні купальники.

Більшої привабливості їй надає той факт, що вона не любить фарбується і, боячись зіпсувати волосся, не робить укладання.

"Дуже гарячий ангел; дивовижна, як картина; їй потрібно що-небудь з'їсти😮 ох ці жертви моделі; якщо ви подивитеся на це фото і серйозно не побачите людини, яка страждає від гормонів, ваші гормони безумовно стримуються, і ви жадаєте якоїсь відповіді; така худа; дайте їй знати, що їй потрібно набрати вагу; Красива дівчина, але їй потрібно поправитися; їжте будь ласка, щоб виглядати здоровою; Ти любов всього мого життя, ангел💋❤️»,-пишуть в мережі.

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