Відома модель Емілі Ратаковски у бордовому купальнику показала ідеальну фігуру

Емілі Ратаковскі народила сина всього два місяці тому і з тих пір публіка активно публікує фото зірки, порівнюючи її фігуру тепер і до появи на світ дитини. На думку багатьох, особливо нічого не змінилося, адже зірка неймовірно струнка.

На одному з фото, представленому на фан-акаунті, Емілі блищала в червоному бікро-бікіні, ледь прикриває зайве. Саму Ратаковскі форма і стиль одягу не особливо цікавлять. Рекламуючи бренди, Емілі спокійно позує в самих різних образах, навіть якщо доводиться робити це фактично без одягу.

Більшої привабливості їй надає той факт, що вона не любить фарбується і, боячись зіпсувати волосся, не робить укладання.

"Дуже гарячий ангел; дивовижна, як картина; їй потрібно щось з'їсти😮; якщо ви подивитеся на це фото і серйозно не побачите людину, яка страждає від гормонів, ваші гормони безумовно стримуються, і ви жадаєте якоїсь відповіді; така худа; дайте їй знати, що їй потрібно набрати вагу; Красива дівчина, але їй потрібно поправитися; їжте будь ласка, щоб виглядати здоровою; Ти любов всього мого життя, ангел☺❤️", - пишуть в мережі.

Так як супермодель завжди стверджувала, що їй до душі смачна їжа, а не дієтична, багато користувачів Instagram хотіли побачити, що зірка дійсно поправилася. Проте, Ратаковскі швидко взяла себе в руки і почала займатися фактично відразу після пологів.

План харчування і строгий режим (Ратаковскі не любить спорт) перетворили її в таку ж струнку красуню, якою вона була раніше. Більш того, Емілі не бачить сенсу показувати це, робити на собі акцент, тому все ще відмовляється розкривати секрет успішного схуднення.

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