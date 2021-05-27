Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Анастасія є популярною українською співачкою, яка набрала популярність, ставши частиною гурту Nikita. І хоч у дівчини кілька років закінчився контракт, вона продовжує творчість, виступаючи в якості DJ. Не забуває Кумейко і про Інстаграме, де показує багато цікавого контенту.

Цього разу Настя вирішила показати, як проходить відпустка в Туреччині. Кумейко була в бікіні, лежачи на шезлонгу. В руках у красуні можна побачити книгу, а на голові рушник. Красуня насолоджувалася сонцем, демонструючи вже засмагле тіло.

"От цікаво, яка висота пташиного польоту?",- написала красуня.



Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Х'юстон, пожежа", "це ж загадка", " тобі захотілося польоту?", "Шикарна фігура", "все таки книга надає жінці загадковості".

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала, як насолоджується канікулами в Туреччині, засвітивши свою фігуру в купальнику.

На новому знімку Анастасія позує біля басейну в купальнику. Артистка демонструє свіжий загар в стильному бікіні з зебровим принтом. Доповнює її образ мила панамка.

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