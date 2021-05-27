Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анастасия является популярной украинской певицей, которая набрала популярность, став частью группы Nikita. И хоть у девушки несколько лет закончился контракт, она продолжает творчество, выступая в качестве DJ. Не забывает Кумейко и об Инстаграме, где показывает много интересного контента.

В этот раз Настя решила показать, как проходит отпуск в Турции. Кумейко была в бикини, лежа на шезлонге. В руках у красотки можно увидеть книгу, а на голове полотенце. Красотка наслаждалась солнцем, демонстрируя уже загоревшее тело.

"Вот интересно, какова высота птичьего полёта?", - написала красотка.



Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Хьюстон, пожар", "Это же загадка", "Тебе захотелось полета?", "Шикарная фигура", "Всё таки книга придаёт женщине загадочности".

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала, как наслаждается каникулами в Турции, засветив свою фигуру в купальнике.

На новом снимке Анастасия позирует у бассейна в купальнике. Артистка демонстрирует свежий загар в стильном бикини с зебровым принтом. Дополняет ее образ милая панамка.

Напомним, экс-Nikita Кумейко в крошечном бикини показала формы из лучшего ракурса

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