Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе і свого улюбленця

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль давно є улюбленицею українців, радуючи постійно своєю творчістю. Красуня настільки популярна, що люди в соціальних мережах створюють безліч фан-сторінок співачки, милуючись улюбленими знімками артистки і обговорюючи її.

Ось і цього разу один з фанатів опублікував в Instagram архівне фото Тіни Кароль. Зірка стояла біля шафи топлес, притискаючи кошеня до грудей. Відомо, що знімок був зроблений в 2018 році. Співачка розповідала, що кошеня саме до неї прийшло і вона вирішила його залишити собі.

"Кошеня виграв це життя", - написано під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Хочу бути ліжком Тіни", "окей, гугл, як стати кошеням Тіни Кароль, онлайн, без смс і регестрації, терміново", "хочу бути котом Тіни Кароль", " а мене шафа цікавить. Дуже колоритний))"," я теж можу нявкати, красиво ходити і люблю коли мене гладять, Тіна, Візьми мене своєю кішечкою","так, вона розповідала, маленька кішечка до неї сама прийшла)))".

Повідомлялося, цікавий кадр з Даном Баланом розбурхав його армію фанатів.

У мережі спливло фото молдавського артиста, на якому він постав в обнімку з відомою російською телеведучою і зіркою "Дом-2" Оленою Водонаєвої.

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