"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вирушила на спекотний відпочинок разом з сестрою

Популярна красуня, яка вже не раз побігла на конкурсах краси, після програшу на останньому вирушила на відпочинок для відновлення. Єлизавета вирішила відпочити на курорті разом з сестрою.

Кадрами відпочинку на яхті біля моря сама Ястремська поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі. Причому не забула дівчина трохи розповісти про світловолосої красуні-сестрі, яка займається медитаціями і практиками усвідомленості.

У яскравому кольоровому купальнику з анімалістичним принтом незвичайного насиченого відтінку Єлизавета показала, наскільки струнка і доглянута у неї фігура. Волосся вона залишила зав'язаними, а сонцезахисні окуляри в трендовій оправі схожого кольору, що і купальник, тільки надали яскравості цибулі.

Відзначимо, програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду.

"Якщо ти починаєш підспівувати на другому куплеті, хоча чуєш цю пісню в перший раз, - то це твоя пісня. Якщо ти, щаслива, гуляєш з ранку до вечора по якомусь місту, ні крапельки не втомившись,-то це твоє місто. Якщо ти відчуваєш гостру необхідність написати людині, з яким знайома другий день, - то це твоя людина. Якщо щось твоє-ти відчуєш!",- заявила Єлизавета.

Користувачі засипали представницю України на конкурсі краси "Міс Всесвіт" схвальними компліментами: "рибка золота ❤️🔥", "Beautiful I love you my sweet heart ♥~♥~♥", "Liza you're a very gorgeous Ukrainian My favorite Queen👑 👑❤️".

