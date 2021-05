"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская отправилась на жаркий отдых вместе с сестрой

Популярная красавица, которая уже не раз побежала на конкурсах красоты, после проигрыша на последнем отправилась на отдых для восстановления. Елизавета решила отдохнуть на курорте вместе с сестрой.

Кадрами отдыха на яхте у моря сама Ястремская поделилась на своей странице в социальной сети. Причем не забыла девушка немного рассказать о светловолосой красавице-сестре, которая занимается медитациями и практиками осознанности, а также сама их преподает.

В ярком цветном купальнике с анималистичным принтом необычного насыщенного оттенка Елизавета показала, насколько стройная и ухоженная у нее фигура. Волосы она оставила завязанными, а солнцезащитные очки в трендовой оправе похожего цвета, что и купальник, только придали яркости луку.

Отметим, проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди.

"Если ты начинаешь подпевать на втором куплете, хотя слышишь эту песню в первый раз, - то это твоя песня. Если ты, счастливая, гуляешь с утра до вечера по какому-то городу, ни капельки не устав, - то это твой город. Если ты ощущаешь острую необходимость написать человеку, с которым знакома второй день, - то это твой человек. Если что-то твоё — ты почувствуешь!", – заявила Елизавета.

Пользователи засыпали представительницу Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" лестными комплиментами: "Рыбка золотая ❤️🔥", "Beautiful I love you my sweet heart ♥~♥~♥", "Liza you’re a very gorgeous Ukrainian My favorite Queen 👑👑❤️".

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".