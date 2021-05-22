Актриса і співачка Дженніфер Лопес своїм зовнішнім виглядом краще мотивує побігти в спортзал, ніж заклики лікарів
Нещодавно 51-річну зірку засікли на стоянці спортивного залу, де вона кілька разів на тиждень робить вправи, відточуючи свою фігуру до бездоганності. Фото красуні опубліковані на одній з її фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net.
Дженніфер вирушила на тренування в блискучому топі й такого ж кольору лосинах, білі кросівки та срібляста сумочка доповнили лук. Фотограф зловив актрису в різних ракурсах, тим самим продемонструвавши її м'язисті форми у всій красі.
"На всякий випадок, якщо вам потрібна мотивація, щоб піти в спортзал сьогодні, ось вона 💪😏 @ jlo", - йдеться в підписі.
Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Більшість прийшли в захват, а деяким здалося, що Лопес останнім часом здає позиції:
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"Змушує моє серце тремтіти від емоцій, коли я бачу її, божественна❤️😍"
"Вона моя королева, але мені не подобається цей наряд, зовсім"
"Розкішна😍❤️"
"Ми занадто далеко від її спортзалу. 😢"
"У спортзал з сумкою за 300K! Дійсно!!!"
"Чарівна як обличчям, так і зі спини - ти, як завжди, чудова. ❤️"
"Вау!! Ось це міць! Ви сяєте! Казково, як завжди!"
"Від такої кількості вправ її ноги стають дуже худими внизу😢"
"Клянуся, її попа здавалася набагато більшою, коли я був молодшим"
"Вона втратила свою красиву п'яту точку 😂"
Нагадаємо, Джей Ло, яка проводить багато часу в залі, працює з відомими тренерами Трейсі Андерсон і Девідом Кіршем за спеціальною програмою, в якій комбінуються кардіо, біг, танці та силові тренування.
"Я постійно щось міняю - мені подобається поєднувати кардіо та силові тренування. Для мене важливо постійно міняти свій режим тренувань, щоб моє тіло не розслаблялося", - зізнавалася вона в інтерв'ю.
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