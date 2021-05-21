Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перед съемкой удивила пикантным нарядом с декольте
Чтобы иметь возможность предстать перед поклонниками в лучшем виде, артистка старается совершенствоваться чуть ли не каждый день. На светских мероприятиях Лопес всегда появляется не в привычном буднем стиле, а максимально открытом и ярком.
Наряды из блесток, короткие платья с пайетками и сеточкой, вызывающий макияж и максимум деталей – все это о стиле Дженнифер перед публикой. Как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, не так давно Лопес посетила мероприятие, блистая там в светлом наряде с блестящей вышивкой и с довольно глубоким декольте, чуть ли не до самого пупка.
"Мадам и молодость" - пишет один из поклонников в сети.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Каменских едва втиснулась в крохотное бикини, став "богиней острова": "Наполню вас до краев"
Анджелина Джоли прибавила "перчинки" образу в почти прозрачном платье: "Живой шедевр"
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Фишка Лопес в том, чтобы не дать фанатам узнать, как она будет выглядеть без макияжа и накладных волос (Дженнифер уже много лет носит парики, пряча короткие локоны под ними). Причем над прическами звезда особо не мучится – оставляет волосы распущенными, но слегка завитыми в локоны.
Также сама звезда, перед тем, как уехать по делам, сделала несколько кадров из машины. Причем не забыла сверкнуть идеальным лицом с заметным нюдовым макияжем и множеством украшений из золота. Довольно массивные аксессуары идеально дополнили ее лук «львицы».
«Боже, какая красивая; Ты лучший кумир в мире Королева !! Люблю тебя счастливых выходных !! ❤; Почему ты такая прекрасная!!; люблю тебя так сильно; ваши волосы всегда разные, что скрываете?; ✌🏼 & 💖 нашей королеве хорошо; В последнее время мои любимые фото, когда ты это делаешь 😗✌🏻; Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле», - отвечают в сети.
Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство"