Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перед съемкой удивила пикантным нарядом с декольте

Чтобы иметь возможность предстать перед поклонниками в лучшем виде, артистка старается совершенствоваться чуть ли не каждый день. На светских мероприятиях Лопес всегда появляется не в привычном буднем стиле, а максимально открытом и ярком.

Наряды из блесток, короткие платья с пайетками и сеточкой, вызывающий макияж и максимум деталей – все это о стиле Дженнифер перед публикой. Как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, не так давно Лопес посетила мероприятие, блистая там в светлом наряде с блестящей вышивкой и с довольно глубоким декольте, чуть ли не до самого пупка.

"Мадам и молодость" - пишет один из поклонников в сети.

Фишка Лопес в том, чтобы не дать фанатам узнать, как она будет выглядеть без макияжа и накладных волос (Дженнифер уже много лет носит парики, пряча короткие локоны под ними). Причем над прическами звезда особо не мучится – оставляет волосы распущенными, но слегка завитыми в локоны.