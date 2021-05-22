Актриса и певица Дженнифер Лопес своим внешним видом лучше мотивирует побежать в спортзал, чем призывы врачей

Недавно 51-летнюю звезду засекли на стоянке спортивного зала, где она несколько раз в неделю делает упражнения, оттачивая свою фигуру до безупречности. Фото красотки опубликованы на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net.

Дженнифер отправилась на тренировку в блестящем топе и такого же цвета лосинах, белые кроссовки и серебристая сумочка дополнили лук. Фотограф поймал актрису в различных ракурсах, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.

"На всякий случай, если вам нужна мотивация, чтобы пойти в спортзал сегодня, вот она 💪🏽😏 @jlo", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Большинство пришли в восторг, а некоторым показалось, что Лопес в последнее время сдает позиции:

"Заставляет мое сердце трепетать от эмоций, когда я вижу ее, божественная❤️😍"

"Она моя королева, но мне не нравится этот наряд, совсем"

"Великолепная😍❤️"

"Мы слишком далеко от ее спортзала. 😢"

"В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!"

"Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна. ❤️"

"Вау!! Вот это мощь! Вы сияете! Сказочно, как всегда!"

"От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу😢"

"Клянусь, ее задница казалась намного больше, когда я был моложе"

"Она потеряла свою красивую пятую точку 😂"

Напомним, Джей Ло, которая проводит много времени в зале, работает с известными тренерами Трейси Андерсон и Дэвидом Киршем по специальной программе, в которой комбинируются кардио, бег, танцы и силовые тренировки.

«Я постоянно что-то меняю — мне нравится сочетать кардио и силовые тренировки. Для меня важно постоянно менять свой режим тренировок, чтобы мое тело не расслаблялось», - признавалась она в интервью.

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