"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська поділилася почуттями, як розпізнати свою людину в житті

Популярна Красуня і представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт", що пройшов 17-го травня, поділилася новими кадрами з-за лаштунків. Як відомо, фінал конкурсу пройшов із запізненням через пандемію, тому дівчата взяли участь у виступах пізніше запланованого.

Програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду. До слова, до цього Ястремська вже не раз перемагала в різних конкурсах краси.

"Якщо ти починаєш підспівувати на другому куплеті, хоча чуєш цю пісню в перший раз, - то це твоя пісня. Якщо ти, щаслива, гуляєш з ранку до вечора по якомусь місту, ні крапельки не втомившись,-то це твоє місто. Якщо ти відчуваєш гостру необхідність написати людині, з яким знайома другий день, - то це твоя людина. Якщо щось твоє-ти відчуєш!",- заявила Єлизавета. У новій посаді вона показала повний релакс серед рослин.

Користувачі засипали представницю України на конкурсі краси " Міс Всесвіт "схвальними компліментами:" рибка золота❤️🔥", " Beautiful I love you my sweet heart♥~♥~♥", " Liza you're a very gorgeous Ukrainian My favorite Queen 👑👑❤️".

Нагадаємо, Ястремська має власний бізнес-запустила свій бренд вечірніх суконь і купальників, постійно говорить про саморозвиток і веде активно профіль в Instagram. Після програшу в конкурсі краси, що пройшов всього пару днів тому, вона не стала сидіти склавши руки. Навпаки.

Нагадавши, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

