"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская поделилась чувствами, как распознать своего человека в жизни

Популярная красавица и представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", прошедшего 17-го мая, поделилась новыми кадрами из-за кулис. Как известно, финал конкурса прошел с опозданием из-за пандемии, поэтому девушки поучаствовали в выступлениях позже запланированного.

Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди. К слову, до этого Ястремская уже не раз побеждала в различных конкурсах красоты.

"Если ты начинаешь подпевать на втором куплете, хотя слышишь эту песню в первый раз, - то это твоя песня. Если ты, счастливая, гуляешь с утра до вечера по какому-то городу, ни капельки не устав, - то это твой город. Если ты ощущаешь острую необходимость написать человеку, с которым знакома второй день, - то это твой человек. Если что-то твоё — ты почувствуешь!", – заявила Елизавета. В новом посту она показала полный релакс среди растений.

Пользователи засыпали представительницу Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" лестными комплиментами: "Рыбка золотая ❤️🔥", "Beautiful I love you my sweet heart ♥~♥~♥", "Liza you’re a very gorgeous Ukrainian My favorite Queen 👑👑❤️".

Напомним, Ястремская имеет собственный бизнес – запустила свой бренд вечерних платьев и купальников, постоянно говорит о саморазвитии и ведет активно профиль в Инстаграм. После проигрыша в конкурсе красоты, прошедшем всего пару дней назад, она не стала сидеть сложа руки. Наоборот.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".