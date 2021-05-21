Український боксер Василь Ломаченко відвідав відомий у всьому світі ресторан
Нагадаємо, що 33-річний український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) в США активно готується до поєдинку з 32-річним японцем Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Поєдинок Ломаченка-Накатані має відбутися 26 червня в Лас-Вегасі.
Василь не забуває про відпочинок і нещодавно відвідав ресторан знаменитого турецького кухаря Нусрета Гекче в Беверлі-Хіллз, де його обслужив сам власник закладу.
"Любить Василь файно поїсти!", "Жиром не забризкав він тебе там ?))) А то стукає по свавіллю", - пишуть підписники.
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Відео можна побачити тут.
Крім того ми писали, що екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував нове відео в Instagram.
На Василя Ломаченка спрямовані десятки об'єктивів камер-українець перебуває в епіцентрі подій.
"Вгадайте, що відбувається", - підписав боксер відео.
"Передвиборна агітація", " На 3Д принтері зроблять клон Ломаченка, щоб влаштувати паралельно пару боїв", " А космос відправляти збираються?", " Завантажують в матрицю. Нео постарів, тепер Вася всіх буде там ламати", - припускають підписники в коментарях.
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