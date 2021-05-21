Украинский боксер Василий Ломаченко посетил известный во всем мире ресторан
Напомним, что 33-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в США активно готовится к поединку с 32-летним японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Поединок Ломаченко — Накатани должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе.
Василий не забывает об отдыхе и недавно посетил ресторан знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче в Беверли-Хиллз, где его обслужил сам владелец заведения.
Любит Василий прекрасно поесть!", "Жиром не забрызгал он тебя там ?)))А то стучит по беспределу", - пишут подписчики.
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Видео можно увидеть здесь.
Кроме того мы писали, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал новое видео в Instagram.
На Василия Ломаченко направлены десятки объективов камер - украинец находится в эпицентре событий.
"Угадайте, что происходит", — подписал боксер видео.
"Передвыборная агитация", " На 3д принтере сделают клон Ломаченко, чтобы устроить параллельно пару боёв", " А космос відправляти збираються?", " Загружают в Матрицу. Нео постарел, теперь Вася всех будет там ломать", - предполагают подписчики в комментариях.
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