Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі до операцій і розлучення була більш розкутою
До того, як зірка зробила вимушену операцію з видалення молочних залоз і поставила імпланти, вона часто брала участь у фотосесіях, в яких блищала у відкритих і навіть пікантних нарядах. Однак після народження дітей, операцій і розлучення, стиль актриси кардинально змінився.
Тому шанувальники на сторінках в соціальній мережі Instagram (офіційної сторінки на цій платформі у актриси досі немає) часто діляться кадрами з минулого знаменитості. Особливо, шанувальники люблять згадувати про легкі і невимушені Луки Джолі.
Наприклад, її поява на публіці в білій спідниці і тонкій кофтині з розв'язаним верхом. Навмисно Джолі навіть не стала тоді ховати декольте, що робить фото неймовірно популярними навіть тепер, крізь роки. Фото, зроблені до операції, завжди користувалися у шанувальників популярністю.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Особливий режим оголосили на Одещині: "Перевірка документів та огляд особистих речей"
"Полякова з пов'язкою": Горбунов показав улюблений шедевр вагітної Осадчої
На трасі Київ-Чоп зіткнулися автомобілі, тіла вирізали ножицями: деталі трагічної ДТП
Життя українських студентів обірвалося в Туреччині: "Словами складно висловити біль"
А зовсім недавно артистці довелося зіграти самовіддану жінку-пожежного Ханну, яка намагається прийти до тями після інциденту із загибеллю трьох підлітків, яких їй не вдалося врятувати. У кінострічці не обійшлося без погоди, кілерів і з'ясувань стосунків.
Сама зірка спробувала зобразити абсолютно новий для себе образ, причому не тільки в плані гри. Темні локони з чубчиком незвично виглядали.
"Прекрасна красуня, відразу помолодшала; чудово, не впізнаю; насолода тут; пощастило напою; прекрасний ангел на відпочинку; та як можна забути цю зірку; з поверненням; сучасна Акторська майстерність у неї, не змінилася; мені хочеться більше ролей» - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Джолі зважилася на кардинальні зміни, здивувавши новим іміджем: "брутальна, хамовита і...".
Як Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на дивані прикувала до себе погляди одним рухом: "левиця на полюванні".
Також Politeka повідомляла, що Джолі зняла верх вбрання, показавши тату на найцікавіших місцях:"цю жінку не зіпсувати".