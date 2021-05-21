Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі до операцій і розлучення була більш розкутою

До того, як зірка зробила вимушену операцію з видалення молочних залоз і поставила імпланти, вона часто брала участь у фотосесіях, в яких блищала у відкритих і навіть пікантних нарядах. Однак після народження дітей, операцій і розлучення, стиль актриси кардинально змінився.

Тому шанувальники на сторінках в соціальній мережі Instagram (офіційної сторінки на цій платформі у актриси досі немає) часто діляться кадрами з минулого знаменитості. Особливо, шанувальники люблять згадувати про легкі і невимушені Луки Джолі.

Наприклад, її поява на публіці в білій спідниці і тонкій кофтині з розв'язаним верхом. Навмисно Джолі навіть не стала тоді ховати декольте, що робить фото неймовірно популярними навіть тепер, крізь роки. Фото, зроблені до операції, завжди користувалися у шанувальників популярністю.

А зовсім недавно артистці довелося зіграти самовіддану жінку-пожежного Ханну, яка намагається прийти до тями після інциденту із загибеллю трьох підлітків, яких їй не вдалося врятувати. У кінострічці не обійшлося без погоди, кілерів і з'ясувань стосунків.

Сама зірка спробувала зобразити абсолютно новий для себе образ, причому не тільки в плані гри. Темні локони з чубчиком незвично виглядали.

"Прекрасна красуня, відразу помолодшала; чудово, не впізнаю; насолода тут; пощастило напою; прекрасний ангел на відпочинку; та як можна забути цю зірку; з поверненням; сучасна Акторська майстерність у неї, не змінилася; мені хочеться більше ролей» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Джолі зважилася на кардинальні зміни, здивувавши новим іміджем: "брутальна, хамовита і...".

Як Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на дивані прикувала до себе погляди одним рухом: "левиця на полюванні".

Також Politeka повідомляла, що Джолі зняла верх вбрання, показавши тату на найцікавіших місцях:"цю жінку не зіпсувати".