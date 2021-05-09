Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в роли пожарной уже не похожа на себя

Еще более нескольких месяцев тому назад был анонсирован новый фильм, в котором приглясили снять известную актрису. Съемки проходили закрыто и новых промо не появлялось до самого старта проеката. Теперь поклонники за пару дней до выхода в мировой прокат, решили напомнить о киноленте.

Это и не удивительно ведь новый фильм с Джоли «Те, кто желает мне смерти», станет возвращением для актрисы: впервые за долгое время Анджелина сыграла главную роль, возвращаясь таким образом на экран с новым перевоплощением. На площадке звезде предстояло перевоплотиться в непривычную героиню.

«Брутальная, хамовитая и при этом отважная пожарная, которой «можно доверять»»,- рассказала сама актриса в интервью два дня назад, общаясь с представителями СМИ.

На фото заметно поменявшаяся Джоли позировала в костюме пожарного, гордо смотря вперед и удивляя новой ролью.

Также ранее скриншотом из онлайн-беседы с модным изданием начали делиться и фан-аккаунты актрисы в Инстаграм.

Во время беседы с журналистами Анджелина заговорила о фильме, раскрывая новые детали. Причем, судя по снимку, артистка привела себя в порядок: идеальная кожа, никаких впалых щек и глубоких морщин. На виртуальной конференции Анджелина предстала в черном платье с глубоким декольте,но без вырезов по центру.

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