Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли на съемке без верхней одежды показала свои тату

Артистка на съемках не показывает свои тату и не выставляет напоказ тело в принципе. Однако на специальных тематических фотосессиях звезда с удовольствием подчеркивает множественные изображения на теле, в особенности, на спине. В этот раз на фан-аккаунте поделились именно таким фото.

Джоли удалось подчеркнуть лучшее довольно просто – сняв верхнюю часть наряде и позируя без лифчика, она акцентировала внимание на тонкой талии и руках, а также спине с множеством тату. К слову, у каждой из них есть свое значение.

«Знай свои права» -эта татуировка нанесена готическим шрифтом между лопаток. Это название композиции одной из любимых музыкальных групп актрисы. Географические координаты появились на месте татуировки дракона и имени её бывшего мужа Билли Боба Торнтона. Под цифрами кроются обозначения широты и долготы тех географических точек, где Анджелина Джоли родила или встретилась со своими детьми.

Буддистская мантра на палийском языке должна охранять камбоджийского сына Джоли Мэддокса и её саму от злого рока. Татуировка в виде бенгальского тигра сделана в Бангкоке в 2004 году. Таким образом Джоли отпраздновала получение камбоджийского гражданства.

В то же время как многие утверждают, что внешность актрисы – дело рук пластических хирургов, Джоли ранее даже решила развенчать эти мифы. Звезда всегда подчеркивала, что стареть не боится, но с юных лет она действительно смотрит за кожей.

«Солнечная красавица; я влюбляюсь; мне кажется, что таким взглядом подчиняют; настоящая высокая красота; это безумство какое-то, быть столь привлекательной и такой худой; привет, ты очень красивая; удобно наверное быть такой красавицей; уникальная дива, хоть и худая, вам бы поесть хорошо; она столь прекрасная, столь чудесна 🙏💙 беспокоюсь о ее весе, все висит на ней; хочу такое лицо», - пишут в сети.

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