Популярна модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою в світі, в новому купальнику показала всю себе

Відома молода дівчина звикла до сотень коментарів під кожним її фото в соціальній мережі. Оскільки Белла популярна супермодель, вона також часто змінює образи заради фотосесій, проте в реальному житті навіть кольору волосся і стрижку міняти не любить.

Найчастіше Белла проводить час на фермі з домашніми улюбленцями, влаштовує кінні прогулянки, проводить час з сестрою або близькими на пляжі. Незважаючи на свою популярність, Хадід не страждає зірковою хворобою і намагається рідко з'являтися на публіці.

На фото, представлених на фан-акаунті в цей раз, видно, як зірка пару днів тому проводила час на пляжі в трендовому купальнику з вирізами на стегнах і талії.

"Белс не слухає, це фото для заздрісників; ми тебе любимо. наша королева 🛐; продовжуйте робити те, що робили, тому що все, що ви робите, ідеально; Ти мій авторитет. моя Рольова модель; я хочу бути хоч трохи схожим на тебе-думаю, багато людей так роблять; це моє улюблене місце", - пишуть шанувальники.

В цілому, як можна помітити, у себе в Instagram красуня часто публікує фото, на яких демонструє красу свого тіла. Тому і на фан-акаунтах подібні фото з'являються регулярно.

Раніше на схожому фото зірка позувала вже в іншому трендовому купальнику. Шанувальники звернули увагу на те, що Хадід без макіяжу виглядає просто чудово. Її посмішка прикувала навіть більше поглядів, ніж її спокусливі форми. У коментарях зірці залишили масу теплих відгуків.

Нагадаємо, що Белла Хадід розпалила формами в одній сіточці: "о, боже мій!".

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