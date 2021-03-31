Известная модель Белла Хадид блеснула формами в прозрачном платье

Красотка участвует в смелых фотосессиях, показывая соблазнительные формы во всей красе, пишет Politeka.net. В этот раз модель блеснула прелестями в прозрачном платье.

Фото было сделано в рамках фотосессии для журнала Elle выпуска август 2020 год. Красотка прилегла на доску, размещенную на земле.

Прозрачная ткань приоткрылась и благодаря этому показался упругий животик знаменитости. Простая прическа стала отличным завершением к столь откровенному образу.

Также поклонники звезды вспомнили и о других снимках, сделанных в рамках указанной фотосессии. Например, красотка позировала на природе с лошадьми.

Известно, что до того как стать моделью звезда профессионально занималась верховой ездой. Сейчас это превратилось в ее увлечения, она обожает лошадей.

"Одни из моих любимых статей и фото с Беллой, вероятно, потому что, она показана на 100% в ее повседневной жизни, состоящей из любви и природы, эти фотографии иллюстрируют сторону Беллы, которую я люблю больше всего", - написал автор поста.

За 20 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети писали комплименты в сторону горячей красотки.

Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица. По его словам, у модели идеальные пропорции.

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