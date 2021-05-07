Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл захопила образом в заячих вухах

50-річна модель захоплює стрункістю і красою, пише Politeka.net. Пік популярності зірки припав на 90-і роки, але досі вона залишається в пам'яті людей.

Зараз на сторінку знаменитості підписані 10,3 мільйона користувачів мережі. В одному з останніх постів красуня постала в боді з запаморочливим декольте. Наомі трохи нахилилася, надавши фото особливої пікантності.

Красуня одягла обруч з заячими вушками. Модель посміхалася, блиснувши стрункими ніжками на підборах.

Фото було зроблено для одного з журналів у 2009 році.

За 10 годин публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Краща", "діамант" ," в любові Наомі! 💛 🐰 ✨ ", "Дуууже багато разів так!!! Ти, як завжди, виглядаєш приголомшливо😍 😍 😍", " я заздрю тобі😢 😢 😢", "дуже красиво і незвично ...", "Одна з моїх улюблених фотографій з тобою, сестричка❤️❤️❤️", "як завжди, приголомшливо", "Королева😍", "завжди любив цю обкладинку😍", " Ти королева подіуму❤️","Хочу пограти", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Наомі Кемпбелл з юних років займалася танцями. Вона росла в сім'ї, де відчувала проблеми виховання від вітчима, тому намагалася приходити додому пізніше. Під час однієї з прогулянок, вона зустріла скаута паризького модельного агентства Бета Болдта, який запропонував їй стати моделлю, так починався її кар'єрний шлях.

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