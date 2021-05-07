Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл восхитила образом в заячьих ушах

50-летняя модель восхищает стройностью и красотой, пишет Politeka.net. Пик популярности звезды припал на 90-е годы, но до сих пор она остается в памяти людей.

Сейчас на страницу знаменитости подписаны 10,3 миллиона пользователей сети. В одном из последних постов красотка предстала в боди с головокружительным декольте. Наоми немного наклонилась, придав фото особой пикантности.

Красотка надела обруч с заячьими ушками. Модель улыбалась, блеснув стройными ножками на каблуках.

Фото было сделано для одного из журналов в 2009 году.

За 10 часов публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Лучшая", "Бриллиант", "В ЛЮБВИ НАОМИ! 💛🐰✨", "Ооочень много раз да!!! Ты, как всегда, выглядишь потрясающе 😍😍😍", "Я завидую тебе 😢😢😢", "очень красиво и необычно ...", "Одна из моих любимых фотографий с тобой, сестренка ❤️❤️❤️", "Как всегда, потрясающе", "Королева 😍", "Всегда любил эту обложку 😍", "Ты королева подиума ❤️", "Хочу поиграть", - написали пользователи сети.

Отметим, Наоми Кэмпбелл с юных лет занималась танцами. Она росла в семье, где испытывала проблемы воспитания от отчима, поэтому старалась приходить домой позже. Однажды во время одной из прогулок, она встретила скаута парижского модельного агентства Бета Болдта, который предложил ей стать моделью, так начинался ее карьерный путь.

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