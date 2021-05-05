Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час на фестивалі в Туреччині

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з красунь "Жіночого кварталу". Актриса зазвичай грає роль дівчини не в собі, а також обожнює робити шпагат і вчить інших. Зараз красуня вирушила до Туреччини, де присутня на фестивалі "Весело".

Катерина в черговий раз вирішила показати, що володіє ефектною розтяжкою. Нікітіна на новому фото була в червоному купальнику, сівши на шпагат в басейні. На інших кадрах Катерина вже займалася зарядкою в шортиках і ТОПі.

"Навіть у Туреччині мені вдалося знайти застосування своїм знанням і вмінням в розтяжці!

І поділиться ними з кайфовими хлопцями!!!

Спасибі вам, що приходите до мене!!!!.

Як же це прекрасно)", - написала Катерина.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Вони приходять на тебе подивитися", "Ого, ось це на шпагат ти посадила Тетяну", "ти що, образилася на мене".

Ми писали, що відома українська актриса Катерина Нікітіна пококетувала на відпочинку.

Нікітіна з'явилася в кадрі в розкішному червоному відрядному купальнику, який вигідно підкреслив ідеальну фігуру красуні.

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" в купальнику вразила позами біля басейну

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" в коротких шортах показала, від чого отримує задоволення на відпочинку

А ще Politeka писала, що блондинки з "жіночого кварталу" помірялися фігурками в чорному



