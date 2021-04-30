Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя на фестивале

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является спортивной красоткой из "Женского квартала". Девушка обожает тренировки, танцы на пилоне, а также растяжки, которым учит украинцев. Не забывает звезда и про социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству.

На фото Никитина позировала в красном купальнике и очках, повторив Памелу Андерсон в легендарном сериале, поднимаясь с кругом на вышку со спасателем. Девушка развернулась спиной, демонстрируя подтянутые формы.

"Привет, Турция. Как же я тебя ждала. Спасатели Малибу на месте. Фестиваль "Весело 2021". Ох, будет жарко", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Круть", "Спасатели Малибу отдыхают", "Круто как", "Красавица", "Красна девица", "На балконе пригодится, с лыжами", "Сзади купальник классно смотрится", "Фигура огонь", "Как глубоко нужно зайти в воду,что бы такая спасательница пришла на помощь?Я конечно боюсь глубины,но в тебе бы утонул( должен же я где-то этот фиговый подкат написать)", "А как же замедленная пробежка", "Это пожар".

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