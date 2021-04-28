Українська співачка Ані Лорак під час поїздки в машині продемонструвала силу привабливості

Популярна виконавиця все частіше показує в розділі Сторі в Instagram, як проводить свої будні поза роботою. Оскільки Лорак звикла мовчати про своє особисте життя, щоб хоч якось підігріти інтерес до себе, вона почала публікувати Сторі зі своїх поїздок.

Цього разу Кароліна показала свій лук дня і навіть обдарувала фанатів жартівливими повітряними поцілунками на камеру. У білій сорочці з непристойно глибоким вирізом зірка навіть не змогла приховати свої форми. Хоча саму зірку це, схоже, не особливо турбує.

Кокетливо посміхаючись на камеру, зірка показала також обстановку, в якій знаходиться і побажала всім гарного дня. Таким чином зірка продемонструвала новий образ, хоча і не стала розкривати, куди прямує після світських заходів.

Також нагадаємо, після відпустки на Мальдівах, Лорак блищала у всій красі. У укороченій кофті з чорно-білим принтом і рукавами з гострими воланами, а також шкіряних брюках з високою талією зірка пройшлася по червоній доріжці. Також артистка змінила зачіску. Замість подовженого каре Лорак воліла довгі рівні пасма, зав'язані у високий хвіст.

"дуже сподобався образ! 😍 голосую за вас кожен день, ви зобов'язані забрати всі нагороди! ❤ ️ вірю і захоплююся. 🙏 ; дуже гарний образ! ви шикарно виглядаєте🖤; а фото з Сережей!!!🥺 🥺 🥺 ; найкрасивіша❤️; красуня наша😍 😍 😍; ти леді космос, а фігура-спокуса 🔥 з тобою ніхто не зрівняється, Сонце ❤️ спасибі, що ти є у нас ❤️ ти завжди будеш номер 1, ми пишаємося тобою, золота дівчинка❤️", - відповіли в мережі.