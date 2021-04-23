Популярная певица Ани Лорак показала идеальную фигуру на отдыхе

42-летняя артистка тщательно следит за внешним видом, пишет Politeka.net. Певица склонна к полноте, а поэтому ей приходится сдерживать себя в питании, а также заниматься спортом.

Лорак отдает предпочтение дробному питанию: ест часто, но мало. Рацион звезды включает овощи, курицу и рыбу. Артистка старается не есть жареную картошку, а если знает о длинных репетициях, то завтракает очень плотно.

К слову в прошлом году на карантине звезда набрала лишний вес, но сейчас она находится в хорошей форме, демонстрируя стройную фигуру в купальниках и других смелых нарядах.

Недавно артистка отправилась на райский отдых на Мальдивы, на пляже которых Ани блеснула стройными "бесконечными" ножками в коротких шортах.

Также певица надела белую рубашку, спустив ее с плеч, она сверкнула плечиком и леопардовым купальником.

Завершили образ темные очки.

"Спасибо за помощь в организации этого невероятного путешествия", - поблагодарила звезда свою знакомую.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис сделать это невозможно.

Отметим, В одном из интервью Ани Лорак призналась, что не видит для себя ничего привлекательного в слишком худых и спортивных фигурах. Звезде больше по душе женственные формы Элизабет Тейлор, Софии Лорен, Моники Беллуччи - это красивая грудь, бедра и тонкая талия.

Напомним, Ани Лорак и Тодоренко из "Орла и решки" устроили жаркую "битву" купальников: победительница очевидна.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в мокром купальнике покрутила похудевшей фигурой перед камерой.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в черном мини показала, как развлекается на ночь глядя: жаркие кадры с Мальдив.